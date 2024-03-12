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WBC назначил соперника для победителя боя Усик – Джошуа

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
3,0 т.
WBC назначил соперника для победителя боя Усик – Джошуа

Всемирный боксерской совет (WBC) поддержал инициативу о том, что победитель боя Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО) должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). При этом в организации подтвердили, что санкционировали два поединка между британцем и украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом в интервью Sky Sports заявил президент WBC Маурисио Сулейман. По словам функционера, эффектная победа Джошуа над камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну (0-2, 0 КО) закрепила уроженца Уотфорда в статусе обязательного претендента на пояса Усика и Фьюри.

WBC назначил соперника для победителя боя Усик – Джошуа
WBC назначил соперника для победителя боя Усик – Джошуа

"WBC получил запрос на санкционирование боя за звание абсолютного чемпиона. WBC принял этот запрос, и мы согласились на матч-реванш, который они запросили. Мы абсолютно согласны с тем, что победитель сразится с Джошуа. WBC очень внимательно отнесся к этому вопросу. Таким образом, мы полностью освободили почву для проведения боя за абсолюта, для матча-реванша и для еще одного боя такого уровня", – сказал Сулейман.

WBC назначил соперника для победителя боя Усик – Джошуа

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме. Кроме того, свою версию произошедшего представил хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес фатальный удар.

WBC назначил соперника для победителя боя Усик – Джошуа
WBC назначил соперника для победителя боя Усик – Джошуа

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

WBC назначил соперника для победителя боя Усик – Джошуа
WBC назначил соперника для победителя боя Усик – Джошуа

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера. А экс-чемпион Карл Фроч выразил уверенность, что поединок Фьюри и Усика не состоится.

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