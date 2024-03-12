WBC назначил соперника для победителя боя Усик – Джошуа

Всемирный боксерской совет (WBC) поддержал инициативу о том, что победитель боя Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО) должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). При этом в организации подтвердили, что санкционировали два поединка между британцем и украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом в интервью Sky Sports заявил президент WBC Маурисио Сулейман. По словам функционера, эффектная победа Джошуа над камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну (0-2, 0 КО) закрепила уроженца Уотфорда в статусе обязательного претендента на пояса Усика и Фьюри.

"WBC получил запрос на санкционирование боя за звание абсолютного чемпиона. WBC принял этот запрос, и мы согласились на матч-реванш, который они запросили. Мы абсолютно согласны с тем, что победитель сразится с Джошуа. WBC очень внимательно отнесся к этому вопросу. Таким образом, мы полностью освободили почву для проведения боя за абсолюта, для матча-реванша и для еще одного боя такого уровня", – сказал Сулейман.

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме. Кроме того, свою версию произошедшего представил хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес фатальный удар.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера. А экс-чемпион Карл Фроч выразил уверенность, что поединок Фьюри и Усика не состоится.

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