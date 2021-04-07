Все, що відомо про майбутній бій Джошуа – Ф'юрі, показали в одній картинці. Фотофакт

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) битиметься з співвітчизником Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC і IBF.

Британське видання The Sun зібрало в одній інфографіцi всю інформацію, яка відома на цей момент. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переклад цієї картинки.

Гонорар за перший бій: 50%-50%, за другий 60%-40%

Саудівська Аравія випереджає конкурентів з Середнього Сходу, Азії, США і Європи в боротьбі за проведення бою.

У Matchroom і Top Rank є 30 днів на узгодження.

Ф'юрі відмовився битися в Великобританії. Мрії провести реванш на "Уемблі" кінець.

Хирн прогнозує, що перший бій збере 2,2 млн PPV в Великобританії.

З вартістю мінімум 29,95 фунтів перший бій збере не менше 200 млн фунтів.

Другий бій збере близько 300 млн фунтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі свій крайній бій провів 23 лютого 2020 року, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО) і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Джошуа в грудні 2019-го взяв реванш над мексиканцем Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і повернув назад чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.