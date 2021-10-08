Во сколько Фьюри – Уайлдер 3: время начала чемпионского боя

Британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в субботу, 9 октября, проведут друг против друга третий поединок. На кону будет стоять чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет боксер из Манчестера.

ВО СКОЛЬКО БОЙ ФЬЮРИ – УАЙЛДЕР 3: ВРЕМЯ НАЧАЛА

Поединок состоится в Лас-Вегасе на стадионе T-Mobile Arena. Выход боксеров на ринг ожидается в 6:30 утра воскресенья, 10 октября, по киевскому времени.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Фьюри – Уайлдер 3.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЬЮРИ – УАЙЛДЕР 3

В Украине бой можно будет увидеть благодаря прямой трансляции на видеоплатформе Megogo. Показ доступен для подписчиков пакетов "Максимальная" и "Спорт".

В России поединок покажут на канале РЕН ТВ. Также увидеть противостояние боксеров можно будет на стримминговом сервисе DAZN. Ежемесячная подписка на него стоит 55 грн.

ФЬЮРИ – УАЙЛДЕР: ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Американец и британец впервые встретились в декабре 2018 года. Тогда поединок завершился вничью, причем Тайсон дважды побывал в нокдауне, один из которых был в концовке 12 раунда. Второй бой прошел в феврале 2020-го. Фьюри просто переехал своего соперника, заставив его угол выбросить белое полотенце в седьмом раунде.

Напомним, Тайсон Фьюри изначально должен был подраться с соотечественником Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, суд обязал в третий раз выйти на ринг с Уайлдером.

Джошуа же провел обязательную защиту своих поясов в поединке против Александра Усика (19-0, 13 КО). Бой завершился победой украинца единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри призвал Энтони Джошуа не проводить незамедлительный реванш с Александром Усика, а дать ему оспорить с украинским боксером звание абсолютного чемпиона.

При этом WBC назвал британца Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) обязательным претендентом на бой с победителем третьего противостояния Фьюри и Уайлдера.