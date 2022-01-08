Внук Пугачевой безконтактно нокаутировал Алексея Панина, 4 раза отправив того в нокдаун. Видео

Известный музыкант и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков-младший в поединке по правилам бокса победил скандального российского киноактера Алексея Панина. Поединок состоялся в промоушене "Наше Дело".

30-летний Пресняков серьезно подошел к поединку, с первых секунд захватив инициативу в клетке.

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Панин, кроме модного костюма, решил обезопасить свою голову и лицо шлемом, но актеру это помогло слабо.

Практически после каждого удара музыканта, Панин кубарем катился на настил ринга.

Иногда создавалось впечатление, что Алексея сдувает ветром от выпадов Никиты.

На повторах было видно, что несколько раз Пресняков-младший не попадал по сопернику, но тот все равно валился с ног. Всего за 3 минуты боя Алексей падал в нокдаун 4 раза.

Бой завершился во втором раунде, когда Панин не встал за 9 секунд и рефери зафиксировал нокаут.

В сети высмеяли уровень борьбы актера, назвав его мастером бесконтактной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в этом же промоушене известный украинский актер Никита Джигурда побил в октагоне российско-грузинского телеведущего Отара Кушанашвили.

Бой по правилам смешанных единоборств (но без ударов ногами) состоялся еще в октябре, но полное видео появилось только 24 ноября.

Спустя месяц Джигурда потерпел первое поражение на турнирах по смешанным единоборствам (ММА) в промоушне "Наше дело". 60-летний уроженец Киева был брутально нокаутирован российским блогером и бодибилдером Александром Шпаком.

Перед этим Никита нокаутировал депутата Госдумы Виталия Милонова.

В сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.