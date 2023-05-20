Один из бывших тренеров Владимира Кличко Сергей Городничев раскритиковал поступок украинского боксера Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), который отказался прямым текстом сказать, что бой против Хэйни он посвящает Украине. Вместо этого Лома упомянул "эту страну", поставив ее на четвертое место по значимости в своей жизни.

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"Посмотрел пресс-конференцию Ломаченко – Хэйни. Вася - м*дак, извиняюсь за выражение. Не мог сказать, за какую страну боксирует, какой стране бой посвящает. "Я посвящаю бой стране". Какой стране? Вася, ты же украинец, правильно? Так скажи. Потом начал за Бога говорить. Верующих не обижаю, вопросов нет. Но кто воюет? Кто? С помощью чего? Оружие, окопы. Пацаны гибнут за что? Вася, ты, конечно, отстой", - заявил тренер у себя в Youtub-канале.

Стоит отметить, что на этой же пресс-конференции 35-летний уроженец Белгород-Днестровского ответил и про войну в Украине, заявив, что бессмысленно что-либо делать, так как это все равно ничего не изменит.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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