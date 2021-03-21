Василия Ломаченко назвали лжецом и трусом

Отец чемпиона мира в легком весе по версии WBC Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО) Билл Хэйн опроверг слова Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), который заявил, что не получал никакого контракта на бой.

По словам Хэйни, украинец на самом деле не хочет драться с Девином.

"Ломаченко говорит, что он принимает решение, но он не принимает решение. Так почему бы Василию не заткнуться. Он не в той позиции. Он не может делать то, что хочет, поэтому — заткнись. Говори с Бобом Арумом, перестань говорить со всеми в Twitter. Лома говорил на Девина — трус, лжец и все такое, но это ты! Это был и есть ты сам", – сказал Хэйни-старший, обращаясь к украинцу.

Хэйни рассказал, что случилось на самом деле

"Я обращался к Эгису Климасу, менеджеру Василия Ломаченко. Вот переписка между Девином и Ломаченко. Она началась в январе, потом продолжилась в августе. Здесь Девин просит поединок: "Я слышал, Лопес пытается избежать боя. Наш поединок соберет миллионы".

Ответ Василия: "Мне все равно, кто будет 3 октября. Свяжись с моим менеджером, он поможет тебе. Вы мне все нужны, но по очереди".

Вот, что было. Я связался с его менеджером Эгисом Климасом. Я не получил ответ, и я отослал еще одно сообщение", – цитирует Хэйни Vringe.

По мнению Хэйни-старшего Ломаченко просто прячется за промоутером Бобом Арумом

"1000%, прячется за ним. Он прятался за ним с "франчайзинговым" поясом. Когда дела идут не по его сценарию, он говорит — это Боб, я ничего об этом не знаю. А теперь ты говоришь, что готов драться в мае, а сам не готов драться в мае, и говоришь, что вопрос к промоутерам. Значит, ты не готов. Боб поставил крест на бое. Какой смысл требовать контракт, если Боб сказал поединку "нет". Отправлять его без причины, чтобы они его выбросили? Он не хочет, чтобы мы отправляли контракт. Он не хочет драться с Девином", – подытожил Хэйни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта Ломаченко заявил, что хочет и готов снова выйти на ринг, но пока не знает, когда состоится его следующий поединок и кто станет его соперником.