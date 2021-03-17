Ломаченко уличил непобедимого чемпиона мира во лжи и вызвал его на бой

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) опроверг слова непобедимого чемпиона мира по версии WBC Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО), который несколько дней назад в прямом эфире Instagram заявил, что отправил украинцу контракт на бой.

В интервью на YouTube-канале SnowQueenLA наш соотечественник рассказал, что связался со своим менеджером Эгисом Климасом, когда услышал об этой новости, но ни он, ни промоутерская компания Top Rank ничего об этом не слышали.

"Дэвин, не обманывай людей! Скажи Эдди Хирну (промоутер американца – Ред.), чтобы он выслал настоящий контракт на бумаге. Как только я увидел эту новость, то сразу же набрал Эгиса и спросил, получал ли он какой-то контракт. Он сказал, что нет, и пообещал связаться по этому вопросу с компанией Top Rank, но они тоже ничего об этом не слышали. Поэтому я не совсем понял, что имел в виду Хэйни, когда говорил, что отправил мне контракт", – заявил Ломаченко.

Василий также отметил, что еще до того, как между ним и американским боксером завязалась перепалка в Twitter, бывший соперник украинца Хорхе Линарес (47-5, 29 КО) подписал контракт на бой с Хэйни.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко также рассказал о ситуации со своим следующим поединком.