Василя Ломаченка назвали брехуном і боягузом

Батько чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC Девіна Гейні (25-0, 15 КО) Білл Гейні спростував слова Василя Ломаченка (14-2, 10 КО), який заявив, що не отримував ніякого контракту на бій.

За словами Гейні, українець насправді не хоче битися з Девіном.

"Ломаченко каже, що він вирішує, але він не ухвалює рішення. Так чому б Василю не заткнутися. Він не в тій позиції. Він не може робити те, що хоче, тому замовкни. Говори з Бобом Арумом, перестань говорити з усіма в Twitter. Лома говорив на Девіна – боягуз, брехун і все таке, але це ти! Це був і є ти сам", – сказав Гейні-старший, звертаючись до українця.

Білл Гейні розповів, що сталося насправді.

"Я звертався до Егіса Клімаса, менеджера Василя Ломаченка. Ось листування між Девіном і Ломаченком. Воно почалося у січні, потім продовжилося у серпні. Тут Девін просить поєдинок: "Я чув, Лопес намагається уникнути бою. Наш поєдинок збере мільйони".

Відповідь Василя: "Мені байдуже, хто буде 3 жовтня. Зв'яжися з моїм менеджером, він допоможе тобі. Ви мені всi потрібні, але по черзі".

Ось, що було. Я зв'язався з його менеджером Егісом Клімасом. Я не отримав відповідь, і я відіслав ще одне повідомлення", – цитує Гейні Vringe.

На думку Гейні-старшого, Ломаченко просто ховається за промоутером Бобом Арумом.

"1000%, ховається за ним. Він ховався за ним із "франчайзинговим" поясом. Коли справи йдуть не за його сценарієм, він говорить – це Боб, я нічого про це не знаю. А тепер ти кажеш, що готовий битися в травні, а сам не готовий битися в травні, і кажеш, що питання до промоутерiв. Значить, ти не готовий. Боб поставив хрест на бій. Який сенс вимагати контракт, якщо Боб сказав поєдинку "ні". Відправляти його без причини, щоб вони його викинули? Він не хоче, щоб ми відправляли контракт. Він не хоче битися з Девіном", – підсумував Гейні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня Ломаченко заявив, що хоче і готовий знову вийти на ринг, але поки не знає, коли відбудеться його наступний поєдинок і хто стане його суперником.