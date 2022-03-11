'Вас тут называют орками. Всех': Владимир Кличко записал мощное обращение к россиянам. Видео

Легендарный чемпион Владимир Кличко обвинил россиян в соучастии в преступлениях главаря Кремля Владимира Путина в Украине. Великий боксер отметил, что молчаливой поддержкой действий своих властей на территории нашей страны граждане РФ спровоцировали ненависть к себе.

Соответствующее заявление Кличко-младший сделал посредством своей страницы в социальной сети Instagram. Он подчеркнул, что для всех украинцев не существует плохих или хороших русских.

"Это послание россиянам! Слушайте те, кто способен мыслить. Имперскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии вы посеяли ненависть на века. Слова о том, что правительство это якобы одно, а русские граждане – другое, это полный бред и чушь. Это вы верили мерзкой пропаганде и молчали 8 лет, пока ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса. Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации. Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах. Запомните: вас здесь называют орками. Всех. Нет сейчас хороших и плохих русских", – сказал Владимир.

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Он добавил, что Украину и ее жителей поддерживает весь мир, а России грозит исчезновение. "Пока вы молчите и внемлете пропаганде сумасшедшего человека и сошедшего с ума диктатора, весь цивилизованный мир стоит на стороне украинцев. А ставить ультиматумы людям, которые умирают за свою землю, бесперспективно. Не хотите быть страной в полнейшей изоляции? Не дрожите от страха и безразличия. Спасайте свою страну. А мы свою не отдадим. Я горжусь тем, что я – украинец. Представитель сильной, свободолюбивой и героической нации", – резюмировал экс-чемпион мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко встал в ряды территориальной обороны Киева для защиты родного города и страны от российских оккупантов. Он записал обращение к лидерам западных стран, показав жуткие последствия авиаудара по Мариуполю.