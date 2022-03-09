Кличко – о бомбардировке роддома: посмотрите на эти фотографии. Когда Путин не убивает детей, он убивает их родителей

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко эмоционально отреагировал на авиудар по роддому в Мариуполе. 9 марта в результате падения неуправляемой бомбы ФАБ-1000 пострадало 17 человек, о погибших информации не поступало.

Кличко заявил, что его сердце обливается кровью и призвал посмотреть на фотографии последствий атак российских оккупантов.

"Дети погибают сейчас! На фотографиях истинный результат так называемой специальной операции Путина. Когда он не убивает этих ангелов, он убивает их родителей, уничтожает их дома, школы. Нападать на детей – значит нападать на жизнь. На саму цивилизацию. Если вы больше не хотите видеть эти фотографии, вы не должны отворачиваться. Вы должны остановить путинскую войну, СЕЙЧАС!" – заявил бывший спортсмен.

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Напомним, что в Мариуполе продолжаются обстрелы жилых кварталов.

В результате одного из них погибла 6-летняя девочка. Ее тело извлекли из-под завалов.

По предварительным данным, от начала блокады оккупантами Мариуполя погибли около 1300 местных жителей. Российские войска окружили город, атакуют его из разного вооружения, кроме того – сбрасывают авиабомбы на гражданские объекты.

В Мариуполе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа, так как люди не могут эвакуироваться, у них нет света, тепла, воды, а еды осталось мало.

8 марта, в укрытии подвального помещения в Мариуполе снарядом была убита 6-летняя Таня Мороз и ее мама, пытавшаяся закрыть ребенка собой.