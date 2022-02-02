Владимир Кличко после записи в бригаду обороны Киева показал ретро-фото с братом

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко в среду, 2 февраля, появился на публике и поделился с поклонниками воспоминаниями в соцсетях. Легендарный чемпион записался в бригаду территориальной обороны Киева, а затем опубликовал старую фотографию с братом Виталием – нынешним мэром столицы.

Черно-белый ретро-снимок Владимир показал на своей странице в Instagram. Оцифрованное фото с царапинами сделано не наилучшим образом, однако до сих пор нравится боксеру.

"Мой самый главный союзник в жизни – Виталий Кличко. Мы не только родственники по крови, но и по одинаковому менталитету. Уже давно мы решили вместе бороться за наши цели. В спорте и в жизни. Потому что так много вещей, за которые стоит бороться с силой воли", – искренне написал Кличко-младший.

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Также в среду 45-летний звездный спортсмен не ушел от общения во время вступления в бригаду терробороны.

"Моя мотивация – любовь к моей стране, моему городу, моей семье, моей дочери, которая здесь ходит в школу. И это мотивирует меня защищать Украину, мой дом.

Поэтому я подал документы, чтобы присоединиться к бригаде территориальной обороны Киева и призываю всех небезразличных украинцев тоже сделать это", – сказал Владимир, поддержав брата.

Напомним, последний раз на профессиональный ринг боксер выходил в 2017 году. С тех пор живет преимущественно в Киеве и воспитывает дочь Кайю-Евдокию от американской актрисы Хайден Панеттьери.

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