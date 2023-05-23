"Вас 143 млн немых изгоев". Жена Усика дала совет россиянам из-за ситуации в Белгороде

Жена объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) отреагировала на события в Белгородской области. 22 мая подразделения Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) совершили рейд в Белгородскую область.

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Екатерина Усик назвал россиян "немыми изгоями" и посоветовала им свергать свое правительство.

"Только россияне могут сделать свободной и счастливой страну. Только вы можете встать и выбросить эту гниль из красного кровавого дома. Мы год ждем, когда вы хоть что-нибудь начнете делать. Вас 143 млн немых изгоев! Нашей страны вам не видеть как своих ушей, спасайте свою", – написала Хмелевская (девичья фамилия Екатерины) у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские добровольцы, воюющие за Украину, 22 мая сообщили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и заходе передовых групп в Грайвороне.

В ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области и назвали ее основную цель.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о введении на территории региона "контртеррористической операции", а в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что из региона эвакуировали ядерные запасы. Подробнее об этих событиях читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее Екатерина Усик рассказала, что происходит в Крыму на фоне паники оккупантов из-за контрнаступления ВСУ.

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