Российские оккупанты в Покровске убили чемпиона Украины по фехтованию

Погиб победитель и призер чемпионатов Украины по фехтованию на рапире, мастер спорта УССР Игорь Храмцов, сообщает Федерация фехтования Украины. Уроженцу Николаева навсегда осталось 52 года. У него была жена и двое детей.

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Игорь получил тяжелое ранение при обстреле российскими оккупантами Покровска на Донетчине.

После начала полномасштабного вторжения Храмцов в марте 2022 года вступил в ряды Нацгвардии.

Друзья погибшего героя собирают средства на помощь его семье. Все желающие могут пополнить банку или карточку 5375411221597458 UA903220010000026208348318400.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 августа погиб на фронте заслуженный мастер спорта по кикбоксингу WAKO Роман Головатюк. 28-летний финалист Всемирных игр после начало полномасштабного вторжения пошел служить добровольцем. Был в звании младшего сержанта.

27 августа защищая Украину от российских оккупантов, погиб мастер спорта международного класса по боксу Денис Ящук, выступавший в категории до 52 кг. Ящук был воспитанником боксерского клуба "Максим" в городе Нетешин, Хмельницкая область.

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