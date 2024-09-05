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Российские оккупанты в Покровске убили чемпиона Украины по фехтованию

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
1,1 т.
Российские оккупанты в Покровске убили чемпиона Украины по фехтованию

Погиб победитель и призер чемпионатов Украины по фехтованию на рапире, мастер спорта УССР Игорь Храмцов, сообщает Федерация фехтования Украины. Уроженцу Николаева навсегда осталось 52 года. У него была жена и двое детей.

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Игорь получил тяжелое ранение при обстреле российскими оккупантами Покровска на Донетчине.

Российские оккупанты в Покровске убили чемпиона Украины по фехтованию

После начала полномасштабного вторжения Храмцов в марте 2022 года вступил в ряды Нацгвардии.

Российские оккупанты в Покровске убили чемпиона Украины по фехтованию

Друзья погибшего героя собирают средства на помощь его семье. Все желающие могут пополнить банку или карточку 5375411221597458 UA903220010000026208348318400.

Российские оккупанты в Покровске убили чемпиона Украины по фехтованию

Как сообщал OBOZ.UA, 31 августа погиб на фронте заслуженный мастер спорта по кикбоксингу WAKO Роман Головатюк. 28-летний финалист Всемирных игр после начало полномасштабного вторжения пошел служить добровольцем. Был в звании младшего сержанта.

Российские оккупанты в Покровске убили чемпиона Украины по фехтованию

27 августа защищая Украину от российских оккупантов, погиб мастер спорта международного класса по боксу Денис Ящук, выступавший в категории до 52 кг. Ящук был воспитанником боксерского клуба "Максим" в городе Нетешин, Хмельницкая область.

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