Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова закатила настоящую историку после заявления министра спорта Украины Матвея Бедного о планах добиваться полного отстранения россиян от Олимпиады-2026. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина обвинила нашу страну в уничтожении мирового спорта.

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Об этом Захарова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС, чем возмутила болельщиков из РФ. "Это министры террористического правительства, правительства, которое совершает террористические акты. Исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события – это уничтожение международного спорта. Это то, чем занимается это самое террористическое, экстремистское украинское правительство. Они уничтожают все: гражданскую инфраструктуру, жизни людей, региональную европейскую безопасность", – сказала она.

Читатели портала Sports.ru в ответ отметили полную деградацию российской дипломатии. Они также посоветовали Захаровой наконец-то заняться своими прямыми обязанностями.

"Лучше бы закрыли свои рты и развивали и рекламировали внутренний спорт, а они все ноют от того, что нет возможности поездить по спортивным тусовкам заграничным", "Почему сейчас страну на международной арене представляют вот эти люди? Им в ПТУ труды надо вести", "Пятница у человека, хотя у нее каждый день пятница, как и у Димона", "Одно из самых печальных последствий происходящего последних лет – полная деградация МИДа", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, российская лыжница Вероника Степанова со словами "идите в задницу" возмутилась поездкой спортсменов из РФ на Олимпиаду-2024.

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