Валуев сделал прогноз на бой Усик – Джошуа, назвав преимущества каждого

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, а ныне депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев считает, что невозможно однозначно выделить фаворита в поединке Усик –––– Джошуа. По мнению парламентария, Усик теперь находится в новой весовой категории, поэтому сейчас у него иной статус, чем был раньше.

Валуев отметил, что на стадионе в "Тоттенхэме" будут присутствовать два бойца высочайшего класса.

"Однако техника и скорость тут на стороне Саши, а у Джошуа есть мощь, которая досталась ему из многолетней практики супертяжеловеса. Если англичанин сбрасывал вес, то Усику приходилось его набирать. Усик будет пытаться что-то доказывать Джошуа. А Джошуа будет иметь возможность подождать 12 раундов, когда ошибется Александр. Мы знаем, что Джошуа идет на размен, когда абсолютно уверен. Это его научили пропущенные удары от последних соперников", – сказал российский депутат в интервью "РЕН ТВ".

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Валуев признался, что во многих последних боях, когда Усик перешел в супертяжелую весовую категорию, ему приходилось доказывать свой статус.

"Если в предыдущей весовой категории он защищал свой титул, мог позволить себе работать второй номер, разбирая соперника не только нокаутом, но и по очкам, то сейчас все будет ровно наоборот. И такое же правило есть у Джошуа. И он, наверное, тоже прекрасно это осознает. Осознает, что все будет происходить у него дома. Он понимает, что публика будет активнее болеть за него", – подытожил Валуев.

Накануне состоялась традиционная пресс-конференция, на которой Александр заговорил на украинском языке. Также прошла церемония взвешивания.

После этого боксеры приняли участие в первой битве взглядов.

Также стало известно расписание трансляций. Стоит отметить, что у букмекеров коэффициент на победу британца вырос в день боя и составляет 1,44. Показатель украинца серьезно упал и теперь равен 3,25.