''В Украине реальные бесы''. Ломаченко призвал ''молиться за врагов'', вызвав ликование у россиян

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) выложил у себя в Instagram фрагмент интервью со старцем Фаддеем Витовницким. На видео архимандрит, который скончался в 2003 году, рассказывает, как надо поступать со своими врагами.

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"Хочет, не хочет – человек должен молиться за врагов, за тех кто нас не любит, кто обременен злыми мыслями к нам. Мы должны молиться за них и желать им много добра. Хочешь или нет, а человек должен освободиться от зла", – рассказывает священник.

Из-за того, что аккаунт Василия заблокирован в Украине, под его постом собрались в основном поклонники "русского мира". Посетители из РФ массово восхищаются тем, что размещает боксер в сети.

"На Украине – реальные бесы. И это – не лирика и не шутки. Сатана управляет страной. А где поклонение и памятники сатане? Правильно, в Америке и Европе", – пишут российские юзеры.

Многие просто восхищаются позицией 35-летнего уроженца Белгород-Днестровского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в день начала полномасштабного вторжения украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

В своих интервью боксер отказался осуждать Путина и его агрессию в отношении Украины.

Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

Также Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а затем заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война.

6 декабря прошлого года Василий Ломаченко поздравил всех с Днем Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовав текст на русском языке.

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