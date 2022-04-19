Украине нужна женская армия по контракту: жена Усика хочет научиться стрелять и драться

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Екатерина очень хотела бы пройти какую-то военную подготовку. Она считает, что нужно создать в Украине женскую армию по контракту.

В интервью FanDay Екатерина отмечает, что девушки в нашей стране должны уметь постоять за себя. На такие мысли ее, судя по всему, натолкнула война в Украине и насилие российских оккупантов над нашими женщинами.

"Когда закончится война нужно, чтобы Украина создала женскую армию по контракту. Девочкам тоже нужно уметь обороняться. Я считаю, это правильно. Для армии я уже взрослая, но хотела бы владеть каким-то военным навыкам. Хотя бы стрелять, изучить приемы, чтобы уметь как-то себя защитить", – говорит вторая половинка Усика.

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Также Екатерина отметила, что нападение России преобразило украинцев и сделало то, что ранее не удавалось ни одному политику, – объединило страну.

После первых дней войны в Киеве жена боксера решила вывести своих детей за пределы Украины. И у нее просто сердце радовалось тому, что она видела в дороге.

"Мы проехали много блокпостов, и я увидела там обычных мужиков. Меня распирает гордость за наших мужчин. Путин так насрал в души наших людей, что объединились все украинцы. Раньше у нас ведь кто-то смотрел в сторону Востока, а кто-то – в сторону Запада. У каждого региона были свои взгляды, а сейчас мы единый организм", – считает девушка.

Ранее украинский боксер Иван Редкач наехал на жену Усику за ее активную позицию во время войны и частые высказывания в социальных сетях.

Также OBOZREVATEL сообщал, что жена Усика рассказала о словах Ломаченко про войну с Россией.