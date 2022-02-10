В магазине Усика можно закупиться за российские рубли

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжает продвигать одежду своего бренда USYK17. В интернет-магазине наш соотечественник продает товары за гривны, доллары и российские рубли.

Для покупателей из Российской Федерации сделана отдельная страница, на которой любой россиянин можно приобрести товар за его национальную валюту.

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Также предусмотрена доставка в любой регион России. Стоимость логистических услуг оценивается в 850 грн (2 369 рублей).

Кроме одежды, Александр торгует сувенирными боксерскими перчатками и чехлами для iPhone.

Стоит отметить, что страница с названием "Политика возврата", на которой должен быть регламент обмена или возврата некачественной продукции не существует.

25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александр улучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

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