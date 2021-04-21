В Чечне объяснили странную победу сына Кадырова в боксерском поединке

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, объяснил, почему сопернику Адама Кадырова (сына главы Республики Рамзана Кадырова) начали отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что он вел бой на равных.

По его словам, чтобы засчитать нокдаун в любительском бою среди детей, не нужно ждать, чтобы один из боксеров падал или начал шататься.

"Его отсчитывают, когда видят, что боец получил тяжелый удар. А по словам рефери данного поединка, он начал отсчитывать потому, что по глазам Биттирова понял, что тот потерял концентрацию", — цитирует Даудова "Чечня сегодня".

Он добавил, что "уважаемые и известные судьи" отметили, что рефери вел себя профессионально, так как главное — это здоровье детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою Адам Кадыров - Аслан Биттиров за десять секунд до гонга рефери внезапно остановил поединок и начал отсчет времени, зафиксировав нокдаун (ситуация, когда один из бойцов коснулся настила ринга третьей точкой опоры – рукой, коленом). Биттиров развел руками, не понимая, что происходит, в то время как его угол выбросил белое полотенце, отказавшись от продолжения боя.