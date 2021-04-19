Странная победа сына Кадырова в боксерском бою вызвала недоумение у комментатора. Видео

В начале апреля сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам техническим нокаутом победил представителя Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова в любительском бою на профессиональном турнире "Время легенд 6: спецоперация".

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", в чеченских СМИ написали, что Кадыров-младший "не оставил сопернику никаких шансов", однако позже в сети все же появилось видео этого противостояния. В концовке второго раунда боксеры вступили в ближний бой и начали обмениваться ударами, забыв о защите.

За десять секунд до гонга рефери внезапно остановил поединок и начал отсчет времени, зафиксировав нокдаун (ситуация, когда один из бойцов коснулся настила ринга третьей точкой опоры – рукой, коленом). Биттиров развел руками, не понимая, что происходит, в то время как его угол выбросил белое полотенце, отказавшись от продолжения боя.

"Довольно непонятно, если честно", – прокомментировал ситуацию комментатор на российском телеканале "Матч Боец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кадыров-старший устроил своему сыну поединок против уроженца Уганды Пола Ссебуфа, но и это противостояние вызвало резонанс в сети.