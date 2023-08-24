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Усику подарили уникальный подарок из под Бахмута перед боем с Дюбуа. Видео

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
1,5 т.
Усик

Непобедимому украинскому супертяжу Александр Усик (20-0, 13 КО) подарили икону Божьей Матери. Подарок Усику сделали на финальной пресс-конференции перед поединком против британца Дэниела Дюбуа в Вроцлаве.

Видео дня

Икона написана на деревянной доске от ящика с боеприпасами, которые использовали ВСУ, защищая Бахмут.

Усику подарили уникальный подарок из под Бахмута перед боем с Дюбуа. Видео

Промоутер Усика Александр Красюк, зачитывая сопроводительное письмо к подарку отметил, что икона написана выдающимся мастером Александром Клименко, чьи шедевры хранятся у Папы Римского, короля Швеции Густава и президента Польши Анджея Дуды.

Усику подарили уникальный подарок из под Бахмута перед боем с Дюбуа. Видео

После того, как икона попала в руки Усика, он поцеловал ее и приложил ко лбу.

Женщина, которая вручала подарок рассказала, что ее это сделать попросили те военные, с которыми Усик несколько месяцев назад был на передовой.

Напомним, 26 августа во Вроцлаве крымчанин в поединке против Дюбуа (19-1, 18 КО) проведет защиту чемпионских поясов. Уже стало известно, по какому каналу можно будет посмотреть бой в Украине. 

Усику подарили уникальный подарок из под Бахмута перед боем с Дюбуа. Видео

Накануне на открытой тренировке перед боем Усик удивил всех своим исполнением песни "Заповіт" музыканта BALSAM.

Усику подарили уникальный подарок из под Бахмута перед боем с Дюбуа. Видео

Кроме того, Александр признавался, что после полномасштабного вторжения России он раздумывал над тем, чтобы приостановить карьеру.

Усику подарили уникальный подарок из под Бахмута перед боем с Дюбуа. Видео

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