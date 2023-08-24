Усику подарили уникальный подарок из под Бахмута перед боем с Дюбуа. Видео

Непобедимому украинскому супертяжу Александр Усик (20-0, 13 КО) подарили икону Божьей Матери. Подарок Усику сделали на финальной пресс-конференции перед поединком против британца Дэниела Дюбуа в Вроцлаве.

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Икона написана на деревянной доске от ящика с боеприпасами, которые использовали ВСУ, защищая Бахмут.

Промоутер Усика Александр Красюк, зачитывая сопроводительное письмо к подарку отметил, что икона написана выдающимся мастером Александром Клименко, чьи шедевры хранятся у Папы Римского, короля Швеции Густава и президента Польши Анджея Дуды.

После того, как икона попала в руки Усика, он поцеловал ее и приложил ко лбу.

Женщина, которая вручала подарок рассказала, что ее это сделать попросили те военные, с которыми Усик несколько месяцев назад был на передовой.

Напомним, 26 августа во Вроцлаве крымчанин в поединке против Дюбуа (19-1, 18 КО) проведет защиту чемпионских поясов. Уже стало известно, по какому каналу можно будет посмотреть бой в Украине.

Накануне на открытой тренировке перед боем Усик удивил всех своим исполнением песни "Заповіт" музыканта BALSAM.

Кроме того, Александр признавался, что после полномасштабного вторжения России он раздумывал над тем, чтобы приостановить карьеру.

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