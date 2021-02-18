Болеющий за "Динамо" Усик перед игрой "Шахтера" провел эфир на украинском языке. Видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) принял участие в студии на канале "Volia Football 1" перед игрой 1/16 финала Лиги Европы "Маккаби" – "Шахтер".

Прославленный супертяж, общаясь с комментатором Владимиром Кобельковым, признался, что несмотря на любовь к "Динамо", будет поддерживать "горняков" в этой игре.

"Я болею за "Динамо", я переживаю за эту команду сердцем, но если какая-то другая команда из моей страны играет на евроарене, я буду ее поддерживать тоже. Так не может быть, что "Я за тех болею, а за тебя в еврокубках нет", – сказал на украинском языке Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019-м экс-капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна спровоцировал перепалку в комментариях под фотографией Усика в футболке "Динамо".

ранее Усик объяснил, почему попросил называть себя русским, а не украинским именем. Боксер заявил, что с детства использует аббревиатуру UA, которая означает "Усик Александр" и "Украина", поэтому ранее сказал, что его имя начинается с буквы "А", а не "О".

До этого Александр дал "самое короткое интервью в мире" на украинском языке.