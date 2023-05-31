'Усик с Ломаченко не общается': Федецкий жестко прошелся по боксеру-'ватнику' и рассказал про отношения с кумом

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий от души прошелся по звезде бокса Василию Ломаченко (17-3, 11 КО) и раскритиковал за пророссийскую позицию. Футболист, выступавший за "Шахтер", "Днепр" и "Карпаты" также рассказал, почему кум бывшего чемпиона в трех весах Александр Усик не может повлиять на своего близкого друга.

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В интервью "Брутальному футболу" Федецкий признался, что не понимает, как можно болеть за такого ватника, как Ломаченко. Поэтому футболисту все равно, засудили его или нет в бою с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (30-0, 15 КО), которому уроженец Белгород-Днестровского проиграл единогласным решением судей.

"Это долбо*б. За него просто невозможно болеть. Вы видите, какая там вата в голове? "Я поеду и буду помогать ортодоксальной церкви". Или кому там? Московский патриархат, он ходит в церковь и печет какие-то плясочки. Вася, ты что, дебил?", – ответил на вопрос про Ломаченко Федецкий.

"Говорят, что Ломаченко засудили. Да мне по*уй на него. Просто стыдно, как у этого человека еще есть совесть перевязывать флаг Украины у себя на плечах", – заметил бывший защитник.

Также Федецкий рассказал про отношения Ломаченко со своим кумом, чемпионом мира в супертяжелом весе Усиком, который помогает ЗСУ и жертвует миллионы на восстановление Украины и городов, разрушенных оккупантами.

"Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, он никого не слушает. Да х** на такого кума. Что с такого кума, если он ватник? Я подробностей не знаю. У тебя кум – ватник, как Ломаченко, но ты его любишь. Какая твоя реакция? Что ты сделаешь? Ты либо его поддерживаешь, либо шлешь на х**. Третьего варианта нет", – уверен Федецкий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стали известный новые подробности поездки Усика на фронт. Бывший футболист поделился историей о боксере.

А экс-чемпион мира указал на необъяснимую ситуацию в бою Ломаченко – Хэйни. Знаменитый российский боксер уверен, что украинец победил и у него украли эту победу.

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