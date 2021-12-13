Усик рассказал, сколько ему готовы были заплатить за поражение в финале ЧМ на глазах у президента

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) признался, что ему предлагали намеренно проиграть финал чемпионата мира по боксу в 2011 году, который проходил в Азербайджане. Нашему соотечественнику готовы были заплатить 300 тысяч евро в случае, если он уступит хозяину первенства Теймуру Мамедову. В зале при этом присутствовал глава государства Ильхам Алиев.

Об этом сам Усик рассказал в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy. По словам украинского чемпиона мира в супертяжелом весе, он ответил отказом на подобное предложение и очень переживал перед решающем поединком за "золото", передает Чемпион.

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"Мне было предложено 300 тысяч евро. Ко мне пришел мужчина и сказал, что предлагают именно такую сумму. Я не согласился. Перед финалом думал, что теперь 300 тысяч можно разделить между тремя судьями, и тогда они будут выполнять свою грязную работу. Большая арена, среди зрителей – президент Азербайджана… Я вышел на ринг с мыслями, что надо очень сильно бить. Слава Богу, им не удалось реализовать свои планы", – сказал Усик.

Отметим, что Александр победил своего азербайджанского соперника со счетом 25:15. Кроме Усика чемпионами мира в Баку тогда стали Тарас Шелестюк, Евгений Хитров и Василий Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми единогласным решением судей в бою, который состоялся 11 декабря. Украинец угодил в скандал, не взяв флаг Украины на объявление победителя.