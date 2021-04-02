Усик рассказал, что его не устраивает в карьере

Украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) заявил, что намерен в ближайшее время вернуться в ринг.

Во время общения с поклонниками в социальной сети Instagram боксер выразил сожаление в связи с тем, что проводит не очень много боев, подчеркнув, что не все зависит от него.

"Если бы это зависело от меня, то можно было проводить три боя в год. Сейчас много боксеров из-за пандемии редко проводят поединки. Много зависит от компаний, которые устраивают бои. Кто-то с кем-то не может договориться. Это большой объем работы, над которым группа людей трудится. Не спешите, бои будут скоро. Главное – что мы тренируемся", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик отреагировал на информацию СМИ о том, что он может продолжить карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).