Усик розповів, що його не влаштовує в кар'єрі

Український супертяж Олександр Усик (18-0, 13 КО) заявив, що має намір найближчим часом повернутися на ринг.

Під час спілкування з шанувальниками в соціальній мережі Instagram боксер висловив невдоволення у зв'язку з тим, що проводить не дуже багато боїв, підкресливши, що не все залежить від нього.

"Якби це залежало від мене, то можна було проводити три бої на рік. Зараз багато боксерів через пандемію рідко проводять поєдинки. Багато залежить від компаній, які організовують бої. Хтось з кимось не може домовитися. Це великий обсяг роботи, над яким група людей працює. Не поспішайте, бої будуть скоро. Головне – що ми тренуємося", – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик відреагував на інформацію ЗМІ щодо того, що він може продовжити кар'єру в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).