Усик проведет бой в Украине

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) уверен, что какой-то из своих боев проведет на родине.

По словам супертяжа, самым вероятным местом проведения поединка является киевский НСК "Олимпийский".

"Я думаю, что мы увидим мой бой в Украине. У меня есть своя промоутерская компания и, думаю, мы организуем это. Я этого хочу. Хочу сделать для нашего рынка бой. Чтобы я отбоксировал, к примеру, на "Олимпийском". Нужны люди, телеканал, спонсоры, которые этим заинтересуются. Не знаю, соберем ли мы "Олимпийский", но когда в 2014 году мы боксировали во Львове, то пришло 16 тысяч людей. Хотя было уже довольно прохладно", – сказал Александр в эфире YouTube-канала "Ходят слухи".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября 2014 года Усик на стадионе "Арена Львов" победил чемпиона ЮАР Даниэля Брюэра, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Ранее Усик заявил, что в менталитете украинцев заложено стремление угодить всем и боязнь показать индивидуальность.