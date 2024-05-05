Усик поздравил с Пасхой, сказав, что нужно украинцам. Видео

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поздравил всех своих подписчиков в Isntagram с Пасхой. У себя в аккаунте наш боксер выложил небольшое видео, где пожелал украинцам то, чего им необходимо больше всего: победы.

"Дорогі друзі, Христос воскресе! За світлим святом Пасхи. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, і сущим во гробе життя нам дарував. Усіх зі святом, любові, сили і перемоги. Перемоги над гріхом та перемоги над ворогом", – сказав Усик на украинском языке.

Напомним, что Александр Усик продолжает подготовку к поединку против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) за все пояса дивизиона, который запланирован на 18 мая.

На минувшей неделе был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью. А россиянин Артур Бетербиев (21-0, 21 КО) назвал слабое место Александра.

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