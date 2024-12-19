Усик получил уникальный подарок от дочки главнокомандующего УПА. Видео

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) получил вышиванку от Марии Шухевич, дочери командира УПА Романа Шухевича. Традиционный наряд был создан по эскизам из семейных архивов Шухевичей, несмотря на трудности с восстановлением орнамента и цветовой гаммы по старым черно-белым фотографиям.

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Помимо этого, Усик получил шапку-петлюровку, в которой изображен Роман Шухевич на многих портретах.

"Мы дарим вам эту сорочку как символ нашей знаменитой и сильной семьи. Пусть она приносит вам удачу, вдохновляет бороться и побеждать. А шапка-петлюровка, в которой запечатлен Роман Шухевич, пусть тоже станет для вас вдохновением. Вы – наша надежда", – сказала Мария Шухевич.

Александр Усик поблагодарил за подарок: "Пани Мария, большое спасибо за такой ценный для меня подарок. Буду носить эту вышиванку. Спасибо большое".

18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

Повторная встреча запланирована на 21 декабря. Уже стало известно, где можно будет посмотреть бой в Украине, а также появился прогноз букмекеров.

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