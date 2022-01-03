'С Усиком будет просто': непобедимый боксер готов разобраться с украинцем

Кубинский боксер-профессионал супертяжелой категории Фрэнк Санчес выступил с громким заявлением. 29-летний житель Майами (США) объявил о готовности нокаутировать британского чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и легко разобраться с украинским обладателем трех чемпионских поясов Александром Усиком.

Сайт Boxing News 24 приводит слова Санчеса после победы над немцем Кристианом Хаммером 1 января. В профи Фрэнк выиграл все 20 боев (13 – досрочно).

"Я очень доволен. Начинать год с очередной победы перед кубинскими болельщиками – это потрясающе. Теперь я хочу драться с бойцами из пятерки лучших. Я уверен, что вырублю Фьюри, у него нет боксерских навыков.

С Усиком будет еще проще. Он хорошо двигается, но не обладает такой техникой, как я. Так что я собираюсь завоевать титулы", – порассуждал Санчес.

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Лучший боксер современности вне зависимости от веса, мексиканец Сауль Альварес, который помогал кубинцу, считает, что Санчес должен стать чемпионом мира в течение года. Впрочем, в супертяжелом весе уже стоит целая очередь из претендентов на титулы, так что Фрэнку вряд ли удастся так быстро и успешно пройти свой путь. Тем более, эксперты не считают его осторожный стиль привлекательным.

В главном же бою вечера бокса во Флориде другой кубинец Луис Ортис нокаутировал американца Чарльза Мартина и стал обязательным претендентом на титул IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер, представлявший Донецк, отреагировал на скандальное поражение в бою с украинцем.