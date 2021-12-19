Усик – о ситуации с Ломаченко: дырявые СМИ. Они врут

Украинский чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) резко отреагировал на новости о временном отстранении Василия Ломаченко (16-2, 11 КО). Такое решение приняла Атлетическая комиссия американского штата Нью-Йорк.

Усик считает, что украинские средства массовой информации раздули на ровном месте сенсацию, так как комиссии разных Штатов и регионов в странах, где проводятся поединки, чаще всего после великолепных и красочных боев отстраняют спортсмена на некоторое время для их восстановления.

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"Дырявые СМИ – не побоюсь этого слова, нужно называть вещи своими именами, пишут всяческие глупости. Они лгут, просто обманывают своих читателей", – не сдержал эмоций Александр во время прямого эфира в Instagram, текстовую версию которого опубликовала tribuna.com.

Усик заявил, что как только Лома отдохнет и у него появится соперник, то сразу вернется в ринг.

"Так же меня после боя с Энтони Джошуа отстранили на некоторое время из-за сечки. На три месяца, по-моему, или на сколько. Так что читайте только правдивую информацию", – подытожил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря украинский чемпион WBO International Василий Ломаченко после победы над ганцем Ричардом Комми вынес в ринг не флаг Украины, а знамя Аккермана (ныне Белгород-Днестровский). Этот момент вызвал большое нарекание в соцсетях.

Сам 12-раундовый поединок в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden прошел всю дистанцию и завершился победой украинца по очкам 117:110, 119:108, 119:108.

Василий не раз демонстрировал свою любовь к РФ и однажды выложил видео с российским спецназом.

В 2020 году Ломаченко вместе с Усиком снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", в котором назвали Украину и Россию едиными.