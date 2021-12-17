Ломаченко неожиданно отстранили от бокса после боя с Комми

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко отстранен от бокса после поединка с Ричардом Комми из Ганы, который прошел в ночь на 12 декабря в США. Такое решение приняла Атлетическая комиссия американского штата Нью-Йорк.

Информация об этом появилась на статистическом ресурсе BoxRec. Пока что отстранение бывшего чемпиона мира в легком весе введено на неопределенный срок.

Такое же решение функционеры приняли и в отношении недавнего соперника украинца. На самом деле, ничего страшного в этом нет, поскольку чиновники нередко так поступают после поединков. Обычно – для того, чтобы убедиться, что здоровью спортсменов ничего не угрожает. После прохождения медицинского осмотра отстранение снимают.

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Удивляет лишь то, что обычно запрещают биться и даже тренироваться боксерам, которые побывали в нокауте или нокдауне, как, например, Комми. А вот Василий подобной участи избежал. К тому же, как свидетельствует статистика ударов Ломаченко и Комми, всего 12 процентов "выстрелов" африканца достигли цели. У Ломы "долетели" до Ричарда 45% ударов.

К слову, после октябрьского боя между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри оба супертяжа были отстранены. Однако со временем британца допустили к боксу, а американец не может выходить на ринг до 8 апреля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко отреагировал на флаг в ринге не Украины, выложив видео российского телеканала.

Тем временем, промоутер Усика прокомментировал скандал с флагом Ломаченко.