На реванш Усика и Джошуа оба промоутера Фьюри дали одинаковый прогноз

После того, как сторона бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа активировала опцию реванша с Александр Усик, специалисты стали давать свои прогнозы. Поделились мыслями и знаменитые промоутеры чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

89-летний Боб Арум в комментарии изданию Boxing News 24 высоко оценил уровень украинца.

"Со стороны Джошуа глупо идти на реванш, ведь он ни за что не побьет Усика, какую бы новую стратегию он ни применил. Александр для него слишком талантлив, а у Джошуа – хрустальный подбородок.

Единственный способ победить Усика – прижать его, загнать в угол и давить за счет большого веса. Но он может ударить в ответ. Тайсон Фьюри способен выдержать эти удары, но не Энтони", – уверен Арум.

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Также не нашел вариантов для успеха Джошуа и ко-промоутер Фюри, американец Фрэнк Уоррен.

"Думаю, что Усик снова победит Джошуа. Если бы до конца первого боя оставалось еще секунд 20, то он уложил бы Энтони. В следующий раз Усик захочет сбить его с ног.

Единственный шанс Джошуа победить – действовать, как Уайлдер, то есть, навязать себя. Но я не вижу для Эй-Джея такой возможности", – сказал Фрэнк в интервью BoxingScene.

Повторный поединок за пояса IBF, WBO и WBA между Александром и Энтони ожидается весной 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усика поставили на пятое место в рейтинге ESPN, а Ломаченко – еще ниже. Лучшим вне зависимости от весовой категории считается мексиканец Сауль Альварес.