Усик надел рясу и на русском языке оставил послание в Instagram. Фотофакт

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) поздравил всех своих поклонников с Пасхой.

На фотографии крымчанин запечатлен в церковной рясе, стоящим рядом со священником.

"Христос Воскрес, всех со светлым праздником Пасхи, мира, добра, любви", – говорится в подписи к снимку в Instagram.

В январе Усик поздравил всех православных людей с Рождеством Христовым. На своей странице в Instagram боксер опубликовал короткое видео, на котором он предстал перед пользователями в рясе священника и с иконами за спиной. Он обратился к поклонникам на украинском и русском языках.

Отметим, что несколько дней назад показали, в каком доме живет Усик.

Ранее генеральный директор К2 Promotions Александр высказал мнение, что после слов Александра Усика о "Божем Крыме" и совместных снимков с московскими священниками у боксера появилось огромное число ненавистников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире одного из украинских телеканалов Александр Усик поддержал Украинскую православную церковь Московского патриархата, пообещав встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры, если радикалы предпримут попытку ее захвата. Скандальное заявление вызвало бурную реакцию в социальных сетях.