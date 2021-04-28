СМИ показали особняк Усика под Киевом. Фото и видео
Знаменитый украинский боксер Александр Усик в прошлом году купил большой особняк в поселке Ворзель Киевской области. Здесь среди соснового леса есть много санаториев, детских лагерей, спа-центров и коттеджей.
Участок – восемь соток, а сам дом – почти 300 квадратных метров. Об этом говорится в сюжете программы "Викриття" на YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
На заднем дворе особняка Усика стоит колодец, а также горка и качели для детей знаменитости. На сегодняшний день стоимость такого дома составляет 300 тысяч долларов. Одна из особенностей жилья – оно расположено в 15 минутах от столицы.
Отмечается, что также несколько лет назад Усик приобрел внедорожник Lexus, а недавно был замечен на тест-драйве электромобиля Tesla.
Коротко о знаменитости:
Александр Усик – непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Абсолютный чемпион мира.
Знаменитость находится в браке с возлюбленной Екатериной. У пары есть трое детей – Кирилл, Михаил и Елизавета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в СМИ показали, как выглядит загородный дом под Киевом 73-летней украинской певицы Софии Ротару.
Также свой загородный особняк под Киевом показал украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма. Он проживает там вместе со своей супругой Лилией и сыном Леоном.
Украинская певица Светлана Тарабарова впервые показала свой новый дом в закрытом комплексе под Киевом. Так, знаменитости и ее супругу Алексею пришлось взять несколько кредитов, чтобы купить жилье.