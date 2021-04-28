СМИ показали особняк Усика под Киевом. Фото и видео

Знаменитый украинский боксер Александр Усик в прошлом году купил большой особняк в поселке Ворзель Киевской области. Здесь среди соснового леса есть много санаториев, детских лагерей, спа-центров и коттеджей.

Участок – восемь соток, а сам дом – почти 300 квадратных метров. Об этом говорится в сюжете программы "Викриття" на YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На заднем дворе особняка Усика стоит колодец, а также горка и качели для детей знаменитости. На сегодняшний день стоимость такого дома составляет 300 тысяч долларов. Одна из особенностей жилья – оно расположено в 15 минутах от столицы.

Отмечается, что также несколько лет назад Усик приобрел внедорожник Lexus, а недавно был замечен на тест-драйве электромобиля Tesla.

Коротко о знаменитости:

Александр Усик – непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Абсолютный чемпион мира.

Знаменитость находится в браке с возлюбленной Екатериной. У пары есть трое детей – Кирилл, Михаил и Елизавета.

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