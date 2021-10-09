Усик и Джошуа впервые дали прогноз на бой Фьюри - Уайлдер

Перед поединком между британцем Энтони Джошуа и американцем Деонтеем Уайлдером, который состоится в ночь на 10 октября в Лас Вегасе, самые известные супертяжи планеты высказались на тему противостояния за чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе. Усик и Джошуа в интервью BBC сделали свой прогноз.

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа будет ставить на Уайлдера.

"Поставлю на Деонтея, потому что он кажется одержимым, как будто он действительно этого хочет. Сосредоточенный человек - опасный человек, и он сосредоточен. Уайлдер может победить решением судей, но мне кажется, что будет нокаут", – сказал ЭйДжей.

Действующий чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе был более лаконичным.

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"Я не слишком много думаю о том, кто победит. Это будет хороший бой. Не списывайте со счетов Деонтэя Уайлдера, поскольку у него есть очень хороший нокаутирующий удар", – заявил Усик.

Второй поединок Тайсона и Деонтея состоялся 23 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке, после того, как команда Уайлдера выкинула в ринг полотенце.

Свой первый бой 2 декабря Фьюри и Уайлдер завершили вничью. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже был опубликован список телеканалов, которые покажут третий бой Фьюри - Уайлдер.