'В драке с Усиком у Джошуа был шанс': украинский супертяж указал на главную ошибку британца

Украинский супертяж Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) считает, что бывший чемпион мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) ничего не показал в ближнем бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО), который 25 сентября завладел тремя основными поясами в самом тяжелом дивизионе.

В разговоре с OBOZREVATEL Сиренко также указал на главную ошибку Джошуа в поединке с Усиком и объяснил, почему Украина не потянет реванш на "Олимпийском".

– Насколько тактика Усика в бою с Джошуа соответствовала тому, что вы представляли?

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– Я понимал, что примерно в такой манере он будет боксировать. Я просто не понимал, как будет боксировать Энтони Джошуа. Ну и по результату боя мы видим, что выбранная Александром тактика принесла ему желаемый результат. А Энтони, как по мне, не показал вообще никакой работы с ближней дистанции.

Были раунды в середине боя, когда Джошуа начал работать по корпусу апперкотами. А так в основном они работали на дальней дистанции. И преимущество там было у Александра за счет своей маневренности и скорости.

– Вас Усик совсем не удивил?

– Возможно, он просто добавил в какой-то мощности. В остальном – нет.

– Какую главную ошибку в бою с украинцем совершил Джошуа?

– Он ошибся в выборе стратегии, когда решил перебоксировать Александра. А Усик в плане боксирования – мастер своего дела. Что нужно было сделать Джошуа, так это постараться навязать более открытый бокс. Даже больше не бокс, а драку. Примерно то, что в начале боя с Александром пытался сделать Дерек Чисора. В такой "драке" у Джошуа был бы шанс попасть в Александра и добиться победы. Но в то же время была и большая вероятность того, что он пропустит сам. Но так в боксе бывает.

– Многие боялись, что если поединок в Лондоне продлиться все 12 раундов, то судьи могут встать на строну действующего чемпиона Джошуа.

– Да, я тоже очень сильно по этому поводу переживал. Потому что это чужая страна и по-любому судьи должны были быть предрасположены к Джошуа. Ну, мне так казалось. А вы видите, как бывает. Судьи были справедливы и отдали победу Александру. И большинство из них все совершенно правильно посчитало. Я бы отдал Джошуа только четыре раунда.

– Кстати, вот даже после такой концовки от Усика, когда он был очень близок к нокауту в 12 раунде, все еще сомневались в судейских оценках?

– Из своего опыта олимпийского и профессионального бокса знаю ситуации, когда спортсмены просто доминировали, но проигрывали. И в нашем виде спорта это очень популярная тема, когда не поднимают руку настоящему чемпиону. Поэтому до последнего была капля сомнения.

– Поначалу много писалось о том, что Джошуа спасали от нокаута, поэтому 12 раунд закончился на пять секунд раньше положенного времени. Эти секунды могли что-то решить в той ситуации?

– В принципе, и пять секунд могут много чего решить. Возможно, Александр смог бы нанести какой-то удар, который бы поразил Джошуа. Но это тоже очень распространенная ошибка. У меня в практике было такое, что задерживали раунд на определенное время. И такие хитрости используются время от времени. В чемпионских боях могут немножко раньше завершать раунд, если видят, что у чемпиона какие-то сложности. Поэтому я был не удивлен.

– Некоторые болельщики напряглись, когда у Усика открылось рассечение. Вспомнился бой Виталия Кличко и Леннокса Льюиса, который остановили после 6 раунда из-за рассечения украинца, а Льюис выиграл техническим нокаутом, хотя по очкам лидировал Кличко.

– Конечно, это могло очень легко изменить ход событий. Если бы рассечение начало расходиться дальше и дальше, то рефери бы просто остановил бой и поднял руку Энтони Джошуа. Мол, мы знаем, как произошло это рассечение.

А в боксе, если оно произошло после столкновения головами, то это остановка боя и подсчет судейских записок. И кто в них лидирует на момент остановки, тот и побеждает. А если рассечение сделано ударом, то руку бы подняли Джошуа.

– Февраль-март не самое лучшее время для поединков на открытых стадионах в Украине, но тем менее, на ваш взгляд, реально провести в нашей стране бой такого масштаба, как реванш Усик – Джошуа?

– Маловероятно. И я вам объясню, почему. Чтобы этот бой состоялся, нужны определенные финансы. Откуда берутся эти финансы? В основном с продажи трансляций, с продажи билетов. Хорошо, в Украине смогут продать телетрансляции в Америку и Британию за большие деньги. Но однозначно не смогут собрать полный стадион людей при большой стоимости билетов. Я уверен, что у нас многие люди просто не смогут позволит себе пойти на бой за 200 и более фунтов.

– Ну да, 200 фунтов – это порядка 7200 гривен.

– Ну вот, представьте себе, что будут билеты по такой цене. И не самые дорогие. А НСК "Олимпийский" – от 60 000 мест. Украина, наверное, не сможет вытянуть это все. Будет очень сложно. А в той же Британии это реально. И они это с легкостью делают.

– Что дает Украине эта победа Александра Усика?

– Украина опять громко заявила о себе. Тем более в супертяжелом весе нашу страну долгое время прославляли братья Кличко. Теперь Александр забрал эти титулы. В будущем это уже будет наша задача удержать их в Украине. Считаю, это очень круто. Естественно, это мотивирует на дальнейшие успехи.

– А бой украинца Макса Продана в том же вечере бокса смотрели? Потому что потом все вылилось в скандал и обвинения в том, что Продана засудили в поединке с Флорианом Марку из Албании.

– Не смотрел, но тоже слышал определенные разговоры по этому бою. Для меня ничего удивительного, потому что он боксировал с бойцом, который на контракте у Matchroom. В таких боях спортсменам, которые боксируют против местных фаворитов или тех, кто на контракте у организаторов, нужно быть на голову выше соперника и выглядеть максимально круче.

Ранее промоутер Александра Усика рассказал OBOZREVATEL, как попал на бой украинца его кум и друг Василий Ломаченко.

Напомним, что 25 сентября в Лондоне Усик победил Джошуа решением судей – 117-112, 116-112, 115-113.