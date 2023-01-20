Усик – Фьюри: стало известно о единственном вопросе, который откладывает бой

Поединок украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет до конца апреля. Точная дата и место проведения вечера бокса должны быть объявлены уже на следующей неделе, при этом локация остается единственной неопределенностью.

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Об этом в интервью Sky Sports рассказал промоутер Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, Боб Арум. Менеджер чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) подчеркнул, что оба боксера согласились на проведение боя, а сейчас стороны ищут максимально выгодное предложение.

"Я очень оптимистичен, бой состоится. Оба боксера согласились провести бой, вопрос в месте, и мы говорим с Ближним Востоком, потому что соперники хотят получить самый большой гонорар в карьере. Бой, по моему мнению, обязательно состоится в первые четыре месяца года. Так что это единственный вопрос – где состоится бой? Я верю, что на следующей неделе мы это определим, и тогда у нас будет официальное объявление о дате и месте проведения", – сказал Арум.

Ранее в команде Тайсона заявил о переносе боя Усик – Фьюри. Изначально его планировали провести 4 марта, однако сейчас организаторы ориентируются на конец марта или начало апреля.

В свою очередь, Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что напротив придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик также потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он также напомнил гражданам страны-агрессора о трупе Ленина в центре Москвы. А активист Евгений Карась объяснил, как Украина вырвала Усика у российских спецслужб.

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