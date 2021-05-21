Усик – Джошуа: промоутер Ломаченко не хочет победы украинца

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) имеет все шансы, чтобы сотворить сенсацию и победить британца Энтони Джошуа (23-1, 22 КО). Наш соотечественник рассчитывает выйти на ринг с чемпионом в конце августа.

Как заявил в интервью IFL TV известный промоутер Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченко, Усик способен преподнести сюрприз в бою с Джошуа. При этом американский менеджер выразил надежду, что этого не произойдет и вскоре Энтони все же подерется с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Думаю, Джошуа проведет бой с Усиком. А это реально очень хороший поединок. И я даю Александру очень хорошие шансы сотворить апсет и победить фаворита. Но все же надеюсь, что этого не произойдет. Надеюсь, что и Джошуа, и Фьюри одержат победы, а их очная схватка состоится в ноябре или декабре этого года", – сказал Арум.

Напомним, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри должны были выйти на ринг 14 августа и определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако арбитражный суд в США обязал Цыганского короля, как называют Фьюри, провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Таким образом, Джошуа будет вынужден провести обязательную защиту своих поясов в поединке против Александра Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ выяснили две возможные даты боя Усик – Джошуа. Промоутер украинца Александр Красюк рассказал о том, как проходят переговоры.