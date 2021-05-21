Усик – Джошуа: промоутер украинца рассказал о ситуации с боем

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) пока не начал полноценную подготовку к поединку против британского чемпиона Энтони Джошуа (23-1, 22 КО). Наш боксер ждет официального подтверждения боя.

Об этом в интервью Tribuna.com заявил промоутера Усика Александр Красюк. При этом он отметил, что экс-чемпион мира в тяжелом весе два месяца активно занимается в тренажерном зале.

"Боксер въезжает в лагерь, когда есть уже более-менее понятная дата, отнимается несколько месяцев и боец начинает работать. Тренерский штаб руководит всем этим. Он выбирает – сколько времени необходимо на физподготовку, на спарринги, отдых и так далее. Но Александр последние два месяца не отдыхал, активно занимался кроссфитом, физподготовкой, наращивал вес", – рассказал Красюк.

Также он добавил, что еще нельзя говорить о поединке как о свершившимся факте. Промоутер отметил, что никто не застрахован от форс-мажоров.

"На 90% бой сделан, когда боксеры находятся уже в раздевалках. Может случиться все, что угодно: травма, форс-мажорные обстоятельства в мире. Сейчас достаточно турбулентный период, поэтому сложно говорить. Двигаемся нормально, планируем на конец августа провести этот поединок. Планируем это сделать быстро", – подчеркнул Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали возможную дату боя Усик – Джошуа. Сам Александр записал грозное видеообращение к промоутеру Энтони Эдди Хирну, потребовав "больше денег".