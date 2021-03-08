Усик – Джойсу: готов учить тебя боксу даже на Марсе

Украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) и его вероятный соперник за временный титул чемпиона по версии WBO Джо Джойс (12-0, 11 КО) накаляют обстановку, обсуждая тему места проведения боя.

Боксеры устроили переписку в Twitter, которая началась с предложения нашего соотечественника подраться в Киеве на НСК "Олимпийский", однако британца такой вариант не устроил. В ответ на это Александр предложил сопернику организовать поединок на Марсе, подготовив соответствующий коллаж.

Усик: Мой друг, я жду тебя в Киеве на НСК "Олимпийский".

Джойс: А, ты здесь? Ты в Киеве даже ванну заполнить не сумеешь, не говоря уже о стадионе. Жду тебя в Великобритании. Я скучаю.

У: Мой друг, я готов учить тебя боксу даже на Марсе. Я надеюсь, что ты подтянул свои навыки со времени нашей последней встречи (в 2013 году Усик выиграл единогласным решением судей – Ред.). Я тоже скучаю.

Д: Я готов, Усик!

Напомним, что ранее директор команды Александра Сергей Лапин выразил надежду на то, что поединок украинца против Джо состоится в Киеве на "Олимпийском".

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Джойса назвал главное препятствие, мешающее организации боя.