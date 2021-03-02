Надеемся, что следующий бой Усика пройдет в Украине, – директор команды Александра

Директор команды украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) Сергей Лапин рассказал о возможных дате и месте проведения его следующего поединка.

Он надеется на то, что бой может состояться в начале июня в Украине. Что касается тренировок нашего боксера, то сейчас Александр работает над набором оптимальных физических кондиций.

"На сегодняшний день идет втягивающий режим подготовки. Он проходит стабильно, Александр работает под руководством тренера по физической подготовке Валентина Литвинчука. По дате боя пока нет точного понимания, возможно, это будет начало июня. Надеемся, что следующий поединок пройдет на территории нашей страны", – цитируются слова Лапина на странице luckypunchnet в Instagram.

Напомним, что в следующем бою Усик должен встретиться с британцем Джо Джойсом. Победитель этого противостояния станет временным чемпионом мира по версии WBO и получит шанс подраться с победителем схватки за титул абсолютного чемпиона хэвивейта между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк рассказал о коллизии с боем Александра против Джойса.