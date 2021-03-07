Названо главное препятствие для боя Усик – Джойс

Промоутер британского боксера Джо Джойса (12-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что главным препятствием в ходе переговоров о поединке его подопечного с Александром Усиком (18-0, 13 КО) являются финансовые вопросы.

По словам Уоррена, он продолжает вести переговоры с командой украинца и надеется, что если все будут благоразумными, то смогут договориться. Если нет, то тогда поединок уйдет на промоутерские торги.

"Главное препятствие в переговорах? Деньги. Все очень просто. Мы пытаемся договориться об условиях, которые будут работать и сделают этот бой реальным. Если мы договоримся, то поединок пройдет в рамках вечера бокса от BT Sport. Переговоры с командой Усика проходят хорошо. На данный момент все нормально", – сказал Фрэнк в интервью Youtube-каналу SecondsOut, текст которого приводит Fightnews.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой между Усиком и Джойсом за звание временного чемпиона мира.

Напомним, что Усик и Джойс уже встречались на ринге во Всемирной суперсерии бокса. В марте 2013 года наш соотечественник победил единогласным решением судей.

Свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору, и завоевав титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.