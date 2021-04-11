Український супертяж переміг нокаутом на 2-й хвилині бою. Відео

Український боксер грузинського походження Цотне Рогава (1-0, 1 КО) переможно дебютував в професійному рингу.

У со-головній події на вечорі боксу від промоутерської компанії Usyk 17 Promotion, яка заснована непереможним українським боксером Олександром Усиком, 27-річний уродженець Зугдіді легко розібрався з хорватом Петером Мрвалжем (9-15, 5 КО).

Поєдинок в суперважкій ваговій категорії завершився вже на 2-й хвилині. У кінцівці першого раунду українцю вдалося точно пробити в сонячне сплетіння опонента. Хорватський боксер впав на коліна і встати не зміг.

Відзначимо, що Рогава є триразовим чемпіоном світу (2012 2017, 2018) та дворазовим призером (2009, 2010) чемпіонату світу з тайського боксу. У 2010 році став бронзовим призером Всесвітніх ігор бойових мистецтв.

Довгі роки Цотне не було рівних в муай-тай в Україні. Боксер легко розбирався з суперниками в нашій країні і регулярно їздив на міжнародні змагання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український боксер Сергій Богачук (18-1, 18 КО) зазнав першої поразки в кар'єрі в бою проти досвідченого американця Брендона Адамса (23-3, 15 КО), який відбувся в Гуайнабо (Пуерто-Ріко) на арені Felix Pagan Pintor.