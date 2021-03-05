Украинский боксер нокаутом проиграл первый бой в карьере, побеждая по очкам

Известный украинский проспект Сергей Богачук (18-1, 18 КО) потерпел первое поражение в карьере в бою против опытного американца Брэндона Адамса (23-3, 15 КО), который состоялся в Гуайнабо (Пуэрто-Рико) на арене Felix Pagan Pintor.

Наш соотечественник не лучшим образом начал поединок, отдав сопернику два первых раунда. Начиная с третьей трехминутки, украинец все чаще мощно бил оппонента по голове, а тот отвечал ему ударами по корпусу. Богачук прессинговал Адамса, а тот сделал ставку на контратаки.

Сергей значительно лучше действовал на ближней дистанции, но испытывал определенные проблемы на средней. Преодолев экватор боя, наш соотечественник начал все чаще тревожить Брэндона, но тот показал, что умеет держать удар.

Развязка поединка случилась в восьмом раунде, когда украинец пропустил мощный хук, а после этого сразу же был нокаутирован левым апперкотом. Отметим, что в этот момент он выигрывал на судейских записках со счетом 69-63, 68-64, 68-64.

Проиграв это противостояние, Богачук уступил Адамсу титул чемпиона по версии WBC Continental Americas.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем бою Сергей одержал досрочную победу над мексиканцем Алехандро Давилой.