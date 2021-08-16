Украинский боксер ярко нокаутировал соперника, вызвав истерику у комментатора. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
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Егор Великовский

Украинский боксер Егор Великовский одержал яркую победу над итальянцем Джанмарко Чиофани во время киевского вечера бокса, который прошел под эгидой организации Top Boxing Generation. Поединок был досрочно остановлен уже в первом раунде.

Наш соотечественник нанес резкий удар с правой в голову, после которого его соперник моментально оказался на канвасе. Рефери сначала начал отсчитывать нокдаун, но быстро понял, что итальянец не особо настроен на продолжение противостояния.

События в ринге вызвали настоящую истерику у комментатора. Он не ожидал такого внезапного завершения боя, поэтому не сумел сдержать эмоции, когда приезжий боксер пропустил роковой удар.

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В комментариях не всем понравились крики журналиста. "Чего орет?", "Истеричка", "Зачем этот даун так орет?" – написали пользователи.

Не всем понравились крики комментатора

Отметим, что для Великовская эта победа стала восьмой из восьми на профессиональном уровне и четвертой досрочной. Чиофани потерпел уже четвертое поражение в семи поединках – также на его счету 2 победы и 1 ничья.

Как сообщал OBOZREVATEL, внук легендарного Мухаммеда Али отлично дебютировал в профессионалах, нокаутировав соперника в первом раунде боя.

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