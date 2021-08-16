Украинский боксер ярко нокаутировал соперника, вызвав истерику у комментатора. Видео

Украинский боксер Егор Великовский одержал яркую победу над итальянцем Джанмарко Чиофани во время киевского вечера бокса, который прошел под эгидой организации Top Boxing Generation. Поединок был досрочно остановлен уже в первом раунде.

Наш соотечественник нанес резкий удар с правой в голову, после которого его соперник моментально оказался на канвасе. Рефери сначала начал отсчитывать нокдаун, но быстро понял, что итальянец не особо настроен на продолжение противостояния.

События в ринге вызвали настоящую истерику у комментатора. Он не ожидал такого внезапного завершения боя, поэтому не сумел сдержать эмоции, когда приезжий боксер пропустил роковой удар.

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В комментариях не всем понравились крики журналиста. "Чего орет?", "Истеричка", "Зачем этот даун так орет?" – написали пользователи.

Отметим, что для Великовская эта победа стала восьмой из восьми на профессиональном уровне и четвертой досрочной. Чиофани потерпел уже четвертое поражение в семи поединках – также на его счету 2 победы и 1 ничья.

Как сообщал OBOZREVATEL, внук легендарного Мухаммеда Али отлично дебютировал в профессионалах, нокаутировав соперника в первом раунде боя.