Внук Мохаммеда Али нокаутом в первом раунде дебютировал в профессиональном боксе

Внук легендарного боксера Мухаммеда Али Нико Али Уолш успешно провел свой первый поединок на профессиональном ринге. 20-летний американец на арене Hard Rock Hotel в Оклахоме разбил соотечественника Джордана Уикса.

4-раундовый бой в среднем весе завершился досрочно.

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Уже с первых секунд Нико обрушил на соперника град ударов, не дав ему даже возможности контратаковать. Несколько боковых сильно потрясли оппонента и судья принял решение остановить избиение.

Нико Уолш является сыном Рашиды Али – второй дочкой от первого брака легендарного боксера. Она родилась вместе с сестрой-близнецом в 1970 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Али скончался в возрасте 74 лет.

Причиной его смерти стал септический шок. Впервые он стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе в 1964 году, а впоследствии не раз защищал этот титул.