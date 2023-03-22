3-летняя дочка не дождалась папу-боксера: чемпион Европы погиб в боях под Кременной, отдавая должок россиянам

Молодой, но уже титулованный украинский боксер Максим Галиничев погиб в боях с российскими оккупантами в Луганской области. Чемпион Европы среди молодежи и призер юношеских Олимпийских Игр добровольно отправился защищать свою землю в мае 2022-го, но в марте 2023-го его боевой путь закончился в районе Червонопоповки.

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До бокса Галиничев занимался хоккеем на траве, но сломал "ролик" и больше туда не ходил. Также где-то полгода бегал на лыжах, даже выступал на соревнованиях, но тоже забросил. А потом в 10-летнем возрасте отец привел его в секцию бокса – по стопам старшего брата Максима.

Правда, с первой попытки кулачные бои мальчику, как говорится, не зашли. Галиничев походил на тренировки пару дней и бросил. "На первых порах самым сложным было приучить себя к дисциплине, жесткому распорядку. Но со временем я понял, что без этого невозможно – это твой хлеб", – рассказывал боец.

Переломный момент в карьере спортсмена произошел в 2010 году, когда в его родной Шостке впервые состоялся чемпионат Украины по боксу. Максим посмотрел поединки опытных бойцов, сборников национальной команды и вот после этого действительно загорелся боксом, захотелось и самому выйти на ринг.

Галиничев отмечался невероятным упорством и трудолюбием. Говорили, что просто-напросто пахал на тренировках, не покладая рук.

"Я заметил: кто не трудится, тому сложно показывать высокие результаты. Стараюсь на тренировках выкладывать полностью. Главное трудиться и не сдаваться", – признавался Максим.

Первый тренер боксера Никандр Русских увидел в парне огромный потенциал и посоветовал ему поступить в столичный спортинтернат. Максим отучился там четыре года, после чего вернулся в Сумы, где тренировался у опытного специалиста Владимира Винникова, готовившего, в частности, чемпиона мира и призера Олимпиады-2012 Тараса Шелестюка.

Первый серьезный успех пришел к уроженцу Шостки, когда он стал бронзовым призером чемпионата Украины. "Потом себе сказал: на следующих соревнованиях надо выиграть", – вспоминал Максим.

Галиничев продолжал прогрессировать и в 2017 году в 17 лет выиграл "золото" чемпионата Европы среди молодежи, одолев всех своих соперников "всухую" – 5:0. А затем подтвердил титул в 2018-м в категории до 56 кг и завоевал путевку на летние Юношеские Олимпийские Игр-2018 в Буэнос-Айресе.

На Играх в Аргентине украинец стал серебряным призером и, как потом признавался, встретился в финале юношеских ОИ с самым сильным соперником в своей карьере – чрезвычайно техничный боксер из Узбекистана Абдумалик Халаков в 2021-м стал вице-чемпионом мира среди взрослых. Но Максим планировал еще помериться с ним силами.

Планировал Галиничев отдать должок и россиянину, с которым встречался 2021-м в финале чемпионата Европы до 22 лет: "Был равный поединок с россиянином – судьи, к сожалению, отдали победу моему сопернику. Собираюсь отдать "должок" в 2022-м". Однако судьба распорядилась так, что в 2022 году Максим воевал уже с другими представителями РФ.

Менее, чем за месяц до полномасштабного вторжения России – 30 января 2022 года Максим Галиничев стал чемпионом Украины по боксу среди спортсменов до 22 лет в весовой категории 54 кг. А уже в мае он сознательно отказался от участия в чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска.

Боксер нес службу в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде. Прошел немало горячий точек Украины. За последний год бойцы бригада участвовали в боях под Бахмутом и Славянском, штурмовали Изюм и брали в кольце Лиман.

Галиничев дважды был ранен, но после выздоровления все равно возвращался на фронт. Однако 10 марта 2023 года Максим погиб в Луганской области в боях с российскими оккупантами за село Червонопоповка под Кременной.

Несмотря на молодой возраст, у 22-летнего боксера уже была своя семья и маленькая дочь Василиса, которой в феврале исполнилось три года.

"Конечно, я научу ее основным боксерским приемам, чтобы умела постоять за себя. Моя задача как родителя – показать своему ребенку разные пути, а он выберет тот, который сам захочет", – рассказывал Максим в разговоре с xsport.ua.

Те, кто следили за карьерой Галиничева, запомнили его упорным бойцом, который всегда показывал интересный бокс. Он мечтал выиграть Олимпийские игры, но вместо этого отдал свою жизнь за Украину.

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