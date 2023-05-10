'Ударил HIMARS': Валуев попал под обстрел в 'ЛНР'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, как якобы едва не погиб во время визита во временно оккупированные регионы Луганской области. Депутат Государственной думы и ярый фанат войны в Украине попал под обстрел в командном пункте террористов.

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Об этом сам Валуев рассказал в интервью Telegram-каналу "Абзац". В лучших традициях кремлевской пропаганды любой обстрел позиций оккупантов экс-боксер объяснял попаданием снарядов от реактивной системы залпового огня HIMARS, которая наводит страх на российских агрессоров.

"В последний раз, когда в Лисичанск приехали, – это было после нового года – в командный пункт вошли и только что туда ударил HIMARS, но не разорвался. Погиб человек, который отдыхал в соседней комнате. Он скончался от потери крови, к сожалению. Мы вошли в эту комнату, а там воронка под кроватью и торчит хвостовик от ракеты. Уже когда выехали на окраину поговорить с ребятами, там танкисты ремонтировали технику на открытом воздухе. Вот эти ребята знают... Там до линии фронта пару километров. Были слышны хлопки, а они говорят: "Нет, это не на нас летит". Они все знают", – заявил Валуев.

Ранее бывший боксер со словами "мразь чубатая" присоединился к угрозам российских пропагандистов в адрес Александра Усика, который посетил позиции воинов ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, как отреагировал на военное вторжение России в Украину, но ничего не сказал об агрессии РФ и не осудил ее.

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