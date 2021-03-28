Уайт после боя пришел к Поветкину в раздевалку и предложил обменяться трусами. Видео

Британский супертяж Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) после победы над Александром Поветкиным (36-3-1, 25 КО) неожиданно пришел в раздевалку к российскому боксеру.

Уайт поздравил Русского Витязя с рождением ребенка и предложил обменяться боксерской экипировкой, в которой они проводили бой.

"Поздравляю, у тебя ведь сын родился? Я знаю, какого это тренироваться и не видеть детей. Я помню, что до 4-х месяцев я вообще сына не видел. Спасибо тебе за хороший бой. Когда ты переоденешься, давай махнемся трусами? Я отдам тебе свои, а ты мне свои. Будет сувенир на память", – сказал британец.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой-реванш за пояс временного чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) между Поветкиным и Уайтом завершился в 4-м раунде.

Позже было опубликовано видео нокаута, а также подборка лучших моментов.

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